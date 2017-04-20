Bloomberg: Кремль планирует отделить Донбасс от Украины

Отмечается, в то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашение (что территории ОРДЛО должны оставаться в составе Украины - ред.), соблюдение которого контролировали в 2015 году Германия и Франция ... реальная стратегия Путина в Украину - полностью отделить два пограничных региона, известные как Донбасс, путем постепенной интеграции их в Россию.

Как сообщает издание, Россия движется постепенно - используя введенную Украины торговую блокаду, она пытается захватить ключевые экономические связи с оккупированными территориями.

По их словам, в этом заключается "реальная стратегия" Путина на Украину. При этом у Путина нет никаких планов "признание или аннексии территорий", заявили источники изданию.

В то же время, в Кремле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг опубликованную американским агентством информацию, заявив, что "Кремль не собирается интегрировать в состав России украинские территории, находящиеся под контролем сепаратистов".

Напомним, Россия в "нормандском формате" призовет Киев к выполнению "Минская".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений заявил, что он как участник минского процесса обогорював с президентом РФ Владимиром Путиным бесконечное количество обещаний, которые сегодня не выполняются российской стороной.