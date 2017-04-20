Bloomberg: Кремль планирует отделить Донбасс от Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15500 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75710 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138596 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110379 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112395 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102223 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Bloomberg: Кремль планирует отделить Донбасс от Украины

Bloomberg: Кремль планирует отделить Донбасс от Украины

Киев  •  УНН

 • 17589 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин усиливает контроль над оккупированными территориями Востока Украины и хочет полностью отделить Донбасс от Украины путем постепенной интеграции с РФ. Об этом Bloomberg сообщили близкие к Кремлю источники, передает УНН.

Отмечается, в то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашение (что территории ОРДЛО должны оставаться в составе Украины - ред.), соблюдение которого контролировали в 2015 году Германия и Франция ... реальная стратегия Путина в Украину - полностью отделить два пограничных региона, известные как Донбасс, путем постепенной интеграции их в Россию.

Как сообщает издание, Россия движется постепенно - используя введенную Украины торговую блокаду, она пытается захватить ключевые экономические связи с оккупированными территориями.

По их словам, в этом заключается "реальная стратегия" Путина на Украину. При этом у Путина нет никаких планов "признание или аннексии территорий", заявили источники изданию.

В то же время, в Кремле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг опубликованную американским агентством информацию, заявив, что "Кремль не собирается интегрировать в состав России украинские территории, находящиеся под контролем сепаратистов".

Напомним, Россия в "нормандском формате" призовет Киев к выполнению "Минская".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений заявил, что он как участник минского процесса обогорював с президентом РФ Владимиром Путиным бесконечное количество обещаний, которые сегодня не выполняются российской стороной.

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