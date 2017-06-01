Блокування "ВКонтакті" у Свеастополі пояснили купівлею українського трафіку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Севастополі блокування російських соцмереж та ресурсів пояснили купівлею інтернет-трафіку на материковій Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
Повідомляється, що частина трафіку йшла через українських провайдерів, тому відбулося блокування, але питання було вирішено впродовж двох-трьох годин, була перепрописана маршрутизація.
"Керівник головного управління інформатизації та зв’язку Севастополя" Володимир Георгіу зазначив, що збій у роботі кримського інтернет-провайдера “Телесистеми” стався через надання абонентам трафіку, що закуповується на материковій Україні.
Нагадаємо, що Президент ввів санкції проти “ВКонтакті”, “Мейл.ру” і низки російських телеканалів.