Блокировка "ВКонтакте" в Свеастополи объяснили покупкой украинского трафика - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Севастополе блокировки российских соцсетей и ресурсов объяснили покупкой интернет-трафика на материковой Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.
Сообщается, что часть трафика шла через украинских провайдеров, так произошло блокирование, но вопрос был решен в течение двух-трех часов, была перепрописана маршрутизация.
"Руководитель главного управления информатизации и связи Севастополя" Владимир Георгиу отметил, что сбой в работе крымского интернет-провайдера "Телесистемы" произошел из-за предоставления абонентам трафика, закупаемого на материковой Украине.
Напомним, что Президент ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.