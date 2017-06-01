Блокировка "ВКонтакте" в Свеастополи объяснили покупкой украинского трафика - СМИ

Сообщается, что часть трафика шла через украинских провайдеров, так произошло блокирование, но вопрос был решен в течение двух-трех часов, была перепрописана маршрутизация.

"Руководитель главного управления информатизации и связи Севастополя" Владимир Георгиу отметил, что сбой в работе крымского интернет-провайдера "Телесистемы" произошел из-за предоставления абонентам трафика, закупаемого на материковой Украине.

Напомним, что Президент ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.