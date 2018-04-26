Блокування Telegram: російський бізнес втратить близько 1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У результаті дій Роскомнагляду із блокування месенджера Telegram російські компанії втратять приблизно 1 млрд доларів. Про це повідомляє "Коммерсант", передає УНН.
Так, за оцінкою розробника софту Flexbby, продовження поточних методів боротьби з месенджером в найближчі місяці може коштувати російським компаніям 1 млрд доларів. Майже таку ж суму за підсумками року можуть недоотримати американські Amazon і Google.
Також постраждали близько 400 російських організацій, що використовують Google і Amazon. У них спостерігаються збої в роботі сховищ даних, бізнес-додатків, систем штучного інтелекту, геолокації, платежів, взаємодії з банками, обслуговування клієнтів і т.д.
Призупинення працездатності хмарних сервісів Amazon і Google, а також рекламного майданчика Google може привести до втрати двома корпораціями 940 млн дол. за підсумками 2018 року.
Нагадаємо, російська аудиторія Telegram за тиждень блокування зменшилася на 3 відсотки.