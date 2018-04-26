Блокировка Telegram: российский бизнес потеряет около 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В результате действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram российские компании потеряют примерно 1 млрд долларов. Об этом сообщает "Коммерсант", передает УНН.
Так, по оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.
Также пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т.д.
Приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями 940 млн долл. по итогам 2018 года.
Напомним, российская аудитория Telegram за неделю блокировки уменьшилась на 3 процента.