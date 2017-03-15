Блокадники віддалили перспективу повернення Донбасу в Україну — Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що блокадники не наблизили, а віддалили перспективу повернення окупованої частини Донбасу під український суверенітет. Про це Глава держави сказав під час засідання РНБО, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективу повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. Не розвіяли прищеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників — посилили. Не повернули хоча б одного полоненого — а саме ж з цієї вимоги починали акцію, чи не так — тільки погіршили їхнє становище. Не вгамували агресивність Росії, а ще більш її розпалили”, — наголосив він.
Президент підкреслив, що блокада Донбасу не сприяла відновленню територіальної цілісності України, а, навпаки, ще більше ускладнила це завдання.
“Воно стало ще дорожчим, ще важчим, ще небезпечнішим”, — додав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент запропонував Раді національної безпеки і оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з окупованою територією.