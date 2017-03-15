Блокадники отдалили перспективу возвращения Донбасса в Украину - Президент

"За полтора месяца блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов. Не усилено, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии столкновения. Не развеяли привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников - усилили. Не вернули хотя бы одного пленного - а ведь именно с этого требования начинали акцию, не так ли - только ухудшили их положение. Не умерили агрессивность России, а еще больше ее разожгли", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что блокада Донбасса не способствовала восстановлению территориальной целостности Украины, а, наоборот, еще больше усложнила задачу.

"Она стала еще дороже, еще тяжелее, еще опаснее", - добавил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент предложил Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированной территорией.