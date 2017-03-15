Блокадники отдалили перспективу возвращения Донбасса в Украину - Президент

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102847 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177230 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129535 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124568 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117114 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107513 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Блокадники отдалили перспективу возвращения Донбасса в Украину - Президент

Блокадники отдалили перспективу возвращения Донбасса в Украину - Президент

Киев  •  УНН

 • 10940 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения оккупированной части Донбасса под украинский суверенитет. Об этом Глава государства сказал во время заседания СНБО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"За полтора месяца блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов. Не усилено, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии столкновения. Не развеяли привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников - усилили. Не вернули хотя бы одного пленного - а ведь именно с этого требования начинали акцию, не так ли - только ухудшили их положение. Не умерили агрессивность России, а еще больше ее разожгли", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что блокада Донбасса не способствовала восстановлению территориальной целостности Украины, а, наоборот, еще больше усложнила задачу.

"Она стала еще дороже, еще тяжелее, еще опаснее", - добавил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент предложил Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированной территорией.

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