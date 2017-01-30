Блокада залізниці на Луганщині створює ризики для енергобезпеки України – Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Блокада, яку влаштували активісти на залізничній колії у Луганській області, створює ризики для енергетичної безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.
Зокрема, у прес-службі зазначили, що міністр енергетики та вугільної промисловості звернувся до представників ДФС, інших органів з проханням вжити додаткових заходів щодо посилення контролю за перевезеннями, оскільки відсутність прозорості та, як наслідок, продовження блокади створює ризики для енергетичної безпеки України.
Також у прес-службі повідомили, що Мініенерговугілля оперативно стежить за ситуацією навколо блокування ділянки залізниці на Луганщиніта вважає, що вирішення проблемних питань має відбуватися у правовому полі.
У прес-службі наголосили, що через заблоковану залізничну гілку Луганськ – Попасна здійснюється постачання вугілля до Щастинської ТЕС, яка є єдиним джерелом електроенергії на Луганщині, де розташовані понад 1000 соціальних об’єктів.
У повідомленні також зазначили, що найбільші вуглевидобувні підприємства Донбасу, які мають виробничі потужності на непідконтрольній території, зареєстровані і сплачуютьподатки на території України. У тому числі ті, що видобувають енергетичне вугілля, на якому працює Щастинська ТЕС.
Нагадаємо, активісти продовжують блокувати залізничну колію у Луганській області.