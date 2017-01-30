Блокада железной дороги в Луганской области создает риски для энергобезопасности Украины - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Блокада, которую устроили активисты на железнодорожных путях в Луганской области, создает риски для энергетической безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
В частности, в пресс-службе отметили, что министр энергетики и угольной промышленности обратился к представителям ГФС, других органов с просьбой принять дополнительные меры по усилению контроля за перевозками, поскольку отсутствие прозрачности и, как следствие, продолжение блокады создает риски для энергетической безопасности Украины.
Также в пресс-службе сообщили, что Минэнергоугля оперативно следит за ситуацией вокруг блокировки участка железной дороги в Луганской области и считает, что решение проблемных вопросов должно происходить в правовом поле.
В пресс-службе отметили, что через заблокированную железнодорожную ветку Луганск - Попасная осуществляется поставка угля в Счастьенскую ТЭС, которая является единственным источником электроэнергии в Луганской области, где расположены более 1000 социальных объектов.
В сообщении также отметили, что крупнейшие угледобывающие предприятия Донбасса, имеющие производственные мощности на неподконтрольной территории, зарегистрированы и платят налоги на территории Украины. В том числе, добывающие энергетический уголь, на котором работает Счастьенская ТЭС.
Напомним, активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области.