Блокада железной дороги в Луганской области создает риски для энергобезопасности Украины - Минэнергоугля

В частности, в пресс-службе отметили, что министр энергетики и угольной промышленности обратился к представителям ГФС, других органов с просьбой принять дополнительные меры по усилению контроля за перевозками, поскольку отсутствие прозрачности и, как следствие, продолжение блокады создает риски для энергетической безопасности Украины.

Также в пресс-службе сообщили, что Минэнергоугля оперативно следит за ситуацией вокруг блокировки участка железной дороги в Луганской области и считает, что решение проблемных вопросов должно происходить в правовом поле.

В пресс-службе отметили, что через заблокированную железнодорожную ветку Луганск - Попасная осуществляется поставка угля в Счастьенскую ТЭС, которая является единственным источником электроэнергии в Луганской области, где расположены более 1000 социальных объектов.

В сообщении также отметили, что крупнейшие угледобывающие предприятия Донбасса, имеющие производственные мощности на неподконтрольной территории, зарегистрированы и платят налоги на территории Украины. В том числе, добывающие энергетический уголь, на котором работает Счастьенская ТЭС.

Напомним, активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области.