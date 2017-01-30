Блокада залізничної колії у Луганській області продовжується — поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Активісти продовжують блокувати залізничну колію у Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
“Ситуація з блокадою така, як і була, нічого не змінилося. Активісти продовжують блокувати колію”, — сказала Т.Погукай.
Вона також уточнила, що з боку активістів не було порушень громадського порядку за минулу добу.
Як повідомляв УНН, у СБУ прокоментували блокування руху залізничного транспорту до та з Донбасу
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.