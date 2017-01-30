Блокада железнодорожного пути в Луганской области продолжается - полиция

"Ситуация с блокадой такая, как и была, ничего не изменилось. Активисты продолжают блокировать пути", - сказала Т.Погукай.

Она также уточнила, что со стороны активистов не было нарушений общественного порядка за прошедшие сутки.

Как сообщал УНН, в СБУ прокомментировали блокировку движения железнодорожного транспорта на и с Донбасса.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.