"Блок Кернеса" підтримає на посаду глави Харківської облради тільки кандидатуру Сергія Чернова - Масельський

“Блок Кернеса — Успішний Харків” здобув більш, ніж переконливу перемогу на виборах, ми висунули нашого кандидата в голови облради — вельмишановного мною Сергій Чернова. “За” проголосували 43 людинии з 46, точніше з 45, оскільки сам Сергій Іванович не голосував. Це зафіксовано і скріплено підписами в протоколі засідання фракції від 17 листопада 2020 р. Тобто від “Блоку Кернеса — Успішний Харків” є голоси тільки за Чернова, ми переконані, що це оптимальний варіант для регіону“, — повідомив політик.

Масельський вважає, що персональний склад керівництва Харківської облради повинен відображати волевиявлення виборців. “Я вважаю, що виборці зробили свій вибір, видали мандат довіри „Успішному Харкову“, щоб Харківщина була успішною. Тому, якими б не були регіональні альянси між політичними силами, кадрові рішення повинні відображати волю народу. Буде дивно, якщо депутати приймуть рішення, що суперечить результатам виборів. Люди, виборці Харківщини, нас не зрозуміють”, — підкреслив політик.

Степан Масельський додав, що запропонована переможцями виборів розстановка сил надає реальну можливість домогтися конкретних змін в регіоні. Депутат заявив також, що для себе особисто бачить тільки одну можливу конфігурацію присутності в керівництві облради. “Я дав згоду працювати заступником Харківської облради тільки за умови, що головою буде Сергій Іванович... Я не буду маріонеткою або весільним генералом без повноважень ні в чиїй грі... Для мене немає великої різниці чи буду я займати керівну посаду чи ні. Нам в області потрібна стабільність і важливий порядок. У мене чітка особиста позиція — буду в будь-якому випадку працювати на благо жителів Харківщини”, — констатував племінник першого губернатора Харківської області Степан Масельський.

Аналогічну інформацію щодо позиції “Блоку Кернеса — Успішний Харків” повідомляють і джерела в Telegram: “Блок Кернеса голосуватиме тільки за свого кандидата в голови Харківської обласної ради — Сергія Чернова... Міняти свою думку „успішні“ не збираються. У Блоці Кернеса переконані, що визначати, хто саме очолить Харківську обласну раду, повинні уповноважені своїми виборцями переможці місцевих виборів, а не учасники закулісних договірняків у столиці. Цілком зрозуміла позиція, з огляду на, що у „успішних“ в облраді 46 мандатів, а у „Слуг“ 17”.

Як відомо, за підсумками осінніх виборів в Харківську обласну раду пройшли 5 політичних сил: “Блок Кернеса-Успішний Харків” (46 депутатів), ОПЗЖ (29), “Слуга Народу” (17), Блок Світличної “Разом” (17) і “Європейська солідарність” (11).

Рішенням Харківської обласної територіальної виборчої комісії, перша сесія Харківської облради призначена на 11 грудня 2020 року.