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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20728 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79709 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"Блок Кернеса" поддержит на пост председателя Харьковского облсовета только кандидатуру Сергея Чернова - Масельский

"Блок Кернеса" поддержит на пост председателя Харьковского облсовета только кандидатуру Сергея Чернова - Масельский

Киев  •  УНН

 • 12376 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На выборах председателя Харьковского областного совета самая большая фракция “Блок Кернеса — Успешный Харьков”, которая по итогам местных выборов получила 46 депутатских мандатов, будет поддерживать только своего кандидата — Сергея Чернова, занимавшего этот пост до последнего времени. Об этом в эксклюзивном интервью заявил Степан Масельский, депутат облсовета и кандидат от этой же фракции на пост заместителя председателя.

“Блок Кернеса — Успешный Харьков” одержал более, чем убедительную победу на выборах, мы выдвинули нашего кандидата в председатели облсовета — глубокоуважаемого мной Сергей Чернова. “За” проголосовали 43 человека из 46, точнее из 45, поскольку сам Сергей Иванович не голосовал. Это зафиксировано и скреплено подписями в протоколе заседания фракции от 17 ноября 2020 г. То есть от “Блока Кернеса — Успешный Харьков” есть голоса только за Чернова, мы убеждены, что это оптимальный вариант для региона“, — сообщил политик.

Масельский считает, что персональный состав руководства Харьковского облсовета должен отражать волеизъявление избирателей. “Я считаю, что избиратели сделали свой выбор, выдали мандат доверия „Успешному Харькову“, чтобы Харьковщина была успешной. Поэтому, какими бы ни были региональные альянсы между политическими силами, кадровые решения должны отражать волю народа. Будет странно, если депутаты примут решение, противоречащее результатам выборов. Люди, избиратели Харьковщины, нас не поймут”, — подчеркнул политик.

Степан Масельский добавил, что предложенная победителями выборов расстановка сил предоставляет реальную возможность добиться конкретных изменений в регионе. Депутат заявил также, что для себя лично видит только одну возможную конфигурацию присутствия в руководстве облсовета. “Я дал согласие работать заместителем Харьковского облсовета только при условии, что председателем будет Сергей Иванович... Я не буду марионеткой или свадебным генералом без полномочий ни в чьей игре... Для меня нет большой разницы буду ли я занимать руководящую должность или нет. Нам в области нужна стабильность и важен порядок. У меня четкая личная позиция — буду в любом случае работать на благо жителей Харьковщины”, — констатировал племянник первого губернатора Харьковской области Степан Масельский.

Аналогичную информацию относительно позиции “Блока Кернеса — Успешный Харьков” сообщают и источники в Telegram: “Блок Кернеса будет голосовать только за своего кандидата в председатели Харьковского областного совета — Сергея Чернова... Менять свое мнение „успешные“ не собираются. В Блоке Кернеса убеждены, что определять, кто именно возглавит Харьковский областной совет, должны уполномоченные своими избирателями победители местных выборов, а не участники закулисных договорняков в столице. Вполне понятная позиция, учитывая, что у „успешных“ в облсовете 46 мандатов, а у „Слуг“ 17”.

Как известно, по итогам осенних выборов в Харьковской областной совет прошли 5 политических сил: “Блок Кернеса-Успешный Харьков” (46 депутатов), ОПЗЖ (29), “Слуга Народа” (17), Блок Светличной “Разом” (17) и “Европейская солидарность” (11).

Решением Харьковской областной территориальной избирательной комиссии, первая сессия Харьковского облсовета назначена на 11 декабря 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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