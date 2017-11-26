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Близько ста осіб затримали під час погромів у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Брюсселі після демонстрації, яка переросла у погроми в центрі міста, затримали близько 100 осіб. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон, передає УНН

“100 арештів, з яких 15 є законними після брюссельських бунтів. Чинна толерантність щодо молодих людей, які руйнують майно”, — написав Ж.Жамбон.

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Як пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос, порядок на центральних вулицях відновлено.

“Поведінка провокаторів — неприпустима, а реакція поліції — негайна та жорстка”, — додав він.

Як раніше повідомляв УНН, у бельгійській столиці Брюсселя сталися заворушення, затримані десятки людей.

100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel. Nultolerantie van kracht tegenover jongeren die eigendommen vernielen.

— Jan Jambon (@JanJambon) 25 листопада 2017 р.

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