Близько ста осіб затримали під час погромів у Брюсселі

“100 арештів, з яких 15 є законними після брюссельських бунтів. Чинна толерантність щодо молодих людей, які руйнують майно”, — написав Ж.Жамбон.

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Як пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос, порядок на центральних вулицях відновлено.

“Поведінка провокаторів — неприпустима, а реакція поліції — негайна та жорстка”, — додав він.

Як раніше повідомляв УНН, у бельгійській столиці Брюсселя сталися заворушення, затримані десятки людей.

100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel. Nultolerantie van kracht tegenover jongeren die eigendommen vernielen.