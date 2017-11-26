Около ста человек задержали во время погромов в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Брюсселе после демонстрации, которая переросла в погромы в центре города, задержали около 100 человек. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон, передает УНН.
"100 арестов, из которых 15 являются законными после брюссельских бунтов. Действующая толерантность в отношении молодых людей, которые разрушают имущество", - написал Ж.Жамбон.
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Как позже заявил начальник полиции Брюсселя Филипп Клос, порядок на центральных улицах восстановлено.
"Поведение провокаторов - недопустимо, а реакция полиции - немедленная и жесткая", - добавил он.
Как ранее сообщал УНН, в бельгийской столицы Брюсселя произошли беспорядки, задержаны десятки людей.
100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel. Nultolerantie van kracht tegenover jongeren die eigendommen vernielen.- Jan Jambon (@JanJambon) 25 ноября 2017