Близько двохсот російських військових прибули на окупований Донбас - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж — близько двох сотень старших офіцерів”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки штабу АТО це, ймовірно, представники регулярних військових формувань Росії, яких розмістили на полігоні “Східний”, що поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині.
“Очевидно, після „акліматизації“ вони замінять інших воєнних злочинців, які на ротаційній основі перебувають на посадах в так званих з’єднаннях та військових частинах НЗФ”, — заявили в штабі АТО.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби було зафіксовано 20 обстрілів позицій Збройних сил України.