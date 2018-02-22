Около двухсот российских военных прибыли на оккупированный Донбасс - штаб АТО

"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров", - говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО это, вероятно, представители регулярных воинских формирований России, которых разместили на полигоне "Восточный" возле населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной Донецкой области.

"Очевидно, после "акклиматизации" они заменят других военных преступников, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых соединениях и воинских частях НЗФ", - заявили в штабе АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.