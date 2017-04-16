Близько дев'яти тисяч прикордонних нарядів вийшли на службу у Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У великодні вихідні Держприкордонслужба України посилила заходи безпеки на державному кордоні та в контрольованих прикордонних районах, і сьогодні на службу вийшли близько 9 тисяч прикордонних нарядів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Заходи з посилення охорони кордону направлені на забезпечення недоторканності кордону України, безперебійної роботи пунктів пропуску, належної безпеки пасажирів, які перетинають державний кордон, недопущення в’їзду до України екстремістськи налаштованих осіб та ввозу на територію нашої держави зброї, боєприпасів, вибухівки та інших засобів терору”, — зазначили в ДПСУ.
Так, для забезпечення безпеки прикордонники взаємодіють з представниками Національної поліції, Національної гвардії України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та здійснюють ретельну перевірку документів осіб та транспортних засобів, які перебуватимуть поблизу державного кордону.
Також для реагування у випадку зміни обстановки, а також з метою локалізації конфліктних ситуацій у пунктах пропуску та на державному кордоні у період святкових днів прикордонники забезпечуватимуть цілодобове чергування ситуативних груп.
Як повідомляв УНН, 13 квітня помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що під час великодніх і травневих свят Державна прикордонна служба посилить заходи безпеки і чисельність прикордонників на державному кордоні України.