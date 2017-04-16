Около девяти тысяч пограничных нарядов вышли на службу в Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В пасхальные выходные Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах, и сегодня на службу вышли около 9000 пограничных нарядов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Меры по усилению охраны границы направлены на обеспечение неприкосновенности границы Украины, бесперебойной работы пунктов пропуска, надлежащей безопасности пассажиров, пересекающих государственную границу, недопущения въезда в Украину экстремистски настроенных лиц и ввоза на территорию нашего государства оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора”, — отметили в ГПСУ.
Так, для обеспечения безопасности пограничники взаимодействуют с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и осуществляют тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.
Также для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе в период праздничных дней пограничники будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп.
Как сообщал УНН, 13 апреля помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что во время пасхальных и майских праздников Государственная пограничная служба усилит меры безопасности и численность пограничников на государственной границе Украины.