Около девяти тысяч пограничных нарядов вышли на службу в Пасху

“Меры по усилению охраны границы направлены на обеспечение неприкосновенности границы Украины, бесперебойной работы пунктов пропуска, надлежащей безопасности пассажиров, пересекающих государственную границу, недопущения въезда в Украину экстремистски настроенных лиц и ввоза на территорию нашего государства оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора”, — отметили в ГПСУ.

Так, для обеспечения безопасности пограничники взаимодействуют с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и осуществляют тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

Также для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе в период праздничных дней пограничники будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп.

Как сообщал УНН, 13 апреля помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что во время пасхальных и майских праздников Государственная пограничная служба усилит меры безопасности и численность пограничников на государственной границе Украины.