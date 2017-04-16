Около девяти тысяч пограничных нарядов вышли на службу в Пасху

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15493 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138592 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110377 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109825 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102222 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Около девяти тысяч пограничных нарядов вышли на службу в Пасху

Около девяти тысяч пограничных нарядов вышли на службу в Пасху

Киев  •  УНН

 • 8498 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В пасхальные выходные Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах, и сегодня на службу вышли около 9000 пограничных нарядов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“Меры по усилению охраны границы направлены на обеспечение неприкосновенности границы Украины, бесперебойной работы пунктов пропуска, надлежащей безопасности пассажиров, пересекающих государственную границу, недопущения въезда в Украину экстремистски настроенных лиц и ввоза на территорию нашего государства оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора”, — отметили в ГПСУ.

Так, для обеспечения безопасности пограничники взаимодействуют с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и осуществляют тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

Также для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе в период праздничных дней пограничники будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп.

Как сообщал УНН, 13 апреля помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что во время пасхальных и майских праздников Государственная пограничная служба усилит меры безопасности и численность пограничников на государственной границе Украины.

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