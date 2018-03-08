Близько десяти тисяч людей відвідали похорони капітана ФК "Фіорентина"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Флоренції відбулася церемонія прощання з капітаном ФК "Фіорентини" Давіде Асторі, який помер на 32-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на сайт "фіалок" і Juvenews.eu.
Попрощатися з футболістом на площу в центрі Флоренції зібралися приблизно 10 тисяч шанувальників клубу, які зустріли оплесками труну з тілом гравця, а потім підняли шарфи "Фіорентини".
На церемонії були присутні такі зіркові в колишньому футболісти і тренери, як Марко ван Бастен, Філіпо Індзагі, Хавьєр Дзанетті, Лучано Спаллетті, віце-президент "Реалу" Бутрагеньо.
Примітно, що після вчорашньої гри в Лізі чемпіонів з "Тотенхемом" у Флоренцію приїхала і делегація "Ювентуса" на чолі з тренером Антоніо Конте, воротарем Буффоном, а також гравців П'яніча, Маркізіо, К'єлліні, Бернардескі, Де Шільйо, Барцальї.
Як повідомляв УНН, розтин тіла футболіста показав, що причиною смерті стали проблеми із серцем.