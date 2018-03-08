Около десяти тысяч человек посетили похороны капитана ФК "Фиорентина"

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Во Флоренции состоялась церемония прощания с капитаном ФК "Фиорентины" Давиде Астори, который умер на 32-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на сайт "фиалок" и Juvenews.eu.

Проститься с футболистом на площадь в центре Флоренции собрались примерно 10 тысяч поклонников клуба, которые встретили аплодисментами гроб с телом игрока, а затем подняли шарфы "Фиорентины".

На церемонии присутствовали такие звездные в бывшем футболисты и тренеры, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Хавьер Дзанетти, Лучано Спаллетти, вице-президент "Реала" Бутрагеньо.

Примечательно, что после вчерашней игры в Лиге чемпионов с "Тоттенхэмом" во Флоренцию приехала и делегация "Ювентуса" во главе с тренером Антонио Конте, вратарем Буффоном, а также игроков Пьянича, Маркизио, Кьеллини, Бернардески, где Шильйо, Барцальи.

Как сообщал УНН, вскрытие тела футболиста показал, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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