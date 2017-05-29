Близько десяти бойовиків було вбито і поранено внаслідок обстрілу власних позицій — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Бойовики, помилившись у розрахунках, нанесли удар по власному підрозділу у районі промзони Авдіївки, внаслідок чого було вбито і поранено до десяти військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
За даними розвідки, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ почастішали випадки “дружнього вогню” по своїм військам мінометними підрозділами при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів.
“27 травня цього року мінометники 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-й АК, помилившись у розрахунках стрільби по дальності, нанесли удар по передньому краю свого підрозділу у районі промислової зони населеного пункту Авдіївка. У результаті втрати вбитими та пораненими склали до десяти військовослужбовців”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики в червні ініціюють призов на військову службу.