Около десяти боевиков были убиты и ранены в результате обстрела собственных позиций - разведка

По данным разведки, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ участились случаи “дружественного огня” по своим войскам минометными подразделениями при стрельбе с позиций, расположенных в глубине передовых подразделений.

“27 мая этого года минометчики 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК, ошибившись в расчетах стрельбы по дальности, нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промышленной зоны населенного пункта Авдеевка. В результате потери убитыми и ранеными составили до десяти военнослужащих”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики в июне инициируют призыв на военную службу.