Около десяти боевиков были убиты и ранены в результате обстрела собственных позиций - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Боевики по ошибке в расчетах, нанесли удар по собственному подразделения в районе промзоны Авдеевки, в результате чего было убито и ранено до десяти военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
По данным разведки, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ участились случаи “дружественного огня” по своим войскам минометными подразделениями при стрельбе с позиций, расположенных в глубине передовых подразделений.
“27 мая этого года минометчики 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК, ошибившись в расчетах стрельбы по дальности, нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промышленной зоны населенного пункта Авдеевка. В результате потери убитыми и ранеными составили до десяти военнослужащих”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики в июне инициируют призыв на военную службу.