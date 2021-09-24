Близько чверті мільйона жителів Одеської області отримали дві дози вакцини від COVID-19

Деталі

З початку кампанії з вакцинації в регіоні отримали одну дозу 314057 осіб, дві дози - 244 318. Про що повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".

За даними мерії Одеси, повний курс вакцинації від коронавірусу в Одесі поки пройшли всього 14% містян, одну дозу отримали - 16%.