Близько чверті мільйона жителів Одеської області отримали дві дози вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Одеській області, за станом на 24 вересня, проведено 558 375 щеплень, в т.ч. за останню добу 7646, передає УНН.
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З початку кампанії з вакцинації в регіоні отримали одну дозу 314057 осіб, дві дози - 244 318. Про що повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".
За даними мерії Одеси, повний курс вакцинації від коронавірусу в Одесі поки пройшли всього 14% містян, одну дозу отримали - 16%.