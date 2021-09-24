Около четверти миллиона жителей Одесской области получили две дозы вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Одесской области по состоянию на 24 сентября проведено 558 375 прививок, в т.ч. за последние сутки 7646, передает УНН.
Детали
С начала прививочной кампании в регионе получили одну дозу 314057 человек, две дозы — 244 318. О чем сообщает ГУ “Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины”.
По данным мэрии Одессы полный курс вакцинации от коронавируса в Одессе пока прошли всего 14% горожан, одну дозу получили — 16%.