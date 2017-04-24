Близько 8 млн українців можуть скористатися безплатною правовою допомогою - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Безплатна правова допомога в Україні вже надана 500 тис. людей, загалом вона розрахована на орієнтовно 8 млн українців. Про це на брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"За останні три роки фактично з нуля створено найбільш розгалужену мережу центрів безоплатної правової допомоги, де працюють українські адвокати і надають допомогу тим людям, які, в принципі, не мали можливості через свій майновий стан отримати кваліфіковану адвокатську допомогу зараз такими людьми фактично є півмільйона українців – пенсіонери, учасники АТО, ті люди, які мають невеликий майновий дохід. Ми на цьому не зупиняємося і розраховуємо, що близько 8 млн українців є потенційними споживачами системи безоплатної правової допомоги, нашими клієнтами", - сказав П.Петренко.
У свою чергу координатор Центру надання безоплатної правової допомоги Андрій Вишневський повідомив, що сьогодні система безплатної правової допомоги включає в себе понад 500 точок доступу для людей до неї, понад 2 тис. 600 незалежних адвокатів, які надають правову допомогу за рахунок держави, понад 1 тис. 600 штатних юристів, які щоденно в постійному режимі надають правову допомогу як первинну, так і вторинну.
За його словами, ця система дозволяє надати юридичні послуги в середньому 350 тис. людей на рік.
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