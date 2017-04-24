Около 8 млн украинцев могут воспользоваться бесплатной правовой помощью - П.Петренко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15486 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75692 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138583 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110375 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112392 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109824 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102222 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Около 8 млн украинцев могут воспользоваться бесплатной правовой помощью - П.Петренко

Около 8 млн украинцев могут воспользоваться бесплатной правовой помощью - П.Петренко

Киев  •  УНН

 • 13672 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бесплатная правовая помощь в Украине уже оказана 500 тыс. человек, в целом она рассчитана на ориентировочно 8 млн украинцев. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"За последние три года фактически с нуля создана наиболее разветвленная сеть центров бесплатной правовой помощи, где работают украинские адвокаты и оказывают помощь тем людям, которые, в принципе, не имели возможности через свое имущественное положение получить квалифицированную адвокатскую помощь. Сейчас такими людьми фактически является полмиллиона украинский - пенсионеры, участники АТО, те люди, которые имеют небольшой имущественный доход. Мы на этом не останавливаемся и рассчитываем, что около 8 млн украинцев являются потенциальными потребителями системы бесплатной правовой помощи, нашими клиентами", - сказал П.Петренко.

В свою очередь координатор Центра предоставления бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский сообщил, что сегодня система бесплатной правовой помощи включает в себя более 500 точек доступа людей к ней, более 2 тыс. 600 независимых адвокатов, которые оказывают правовую помощь за счет государства, более 1 тыс. 600 штатных юристов, ежедневно в постоянном режиме оказывают правовую помощь как первичную, так и вторичную.

По его словам, эта система позволяет предоставить юридические услуги в среднем 350 тыс. человек в год.

Напомним, США предоставят грант для общественных правовых организаций Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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