Около 8 млн украинцев могут воспользоваться бесплатной правовой помощью - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бесплатная правовая помощь в Украине уже оказана 500 тыс. человек, в целом она рассчитана на ориентировочно 8 млн украинцев. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"За последние три года фактически с нуля создана наиболее разветвленная сеть центров бесплатной правовой помощи, где работают украинские адвокаты и оказывают помощь тем людям, которые, в принципе, не имели возможности через свое имущественное положение получить квалифицированную адвокатскую помощь. Сейчас такими людьми фактически является полмиллиона украинский - пенсионеры, участники АТО, те люди, которые имеют небольшой имущественный доход. Мы на этом не останавливаемся и рассчитываем, что около 8 млн украинцев являются потенциальными потребителями системы бесплатной правовой помощи, нашими клиентами", - сказал П.Петренко.
В свою очередь координатор Центра предоставления бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский сообщил, что сегодня система бесплатной правовой помощи включает в себя более 500 точек доступа людей к ней, более 2 тыс. 600 независимых адвокатов, которые оказывают правовую помощь за счет государства, более 1 тыс. 600 штатных юристов, ежедневно в постоянном режиме оказывают правовую помощь как первичную, так и вторичную.
По его словам, эта система позволяет предоставить юридические услуги в среднем 350 тыс. человек в год.
Напомним, США предоставят грант для общественных правовых организаций Украины.