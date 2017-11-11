Близько 750 тисяч осіб вийшли на акцію в Барселоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Барселоні на акцію в підтримку незалежності Каталонії та з вимогою звільнити затриманих каталонських посадовців вийшло 750 тисяч осіб, передає УНН з посиланням на AFP.
Демонстранти зібралися на проспекті поблизу будівлі каталонського парламенту. Активісти розмахували прапорами Каталонії та скандували "Свободу!", а дехто тримав плакати з написом "SOS Democracy".
За даними правоохоронців, на акцію зібрались 750 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, спікерка парламенту Каталонії Карме Форкадель вийшла з-під варти після того, як її адвокат вніс за неї заставу у розмірі 150 тисяч євро.