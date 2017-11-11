Близько 750 тисяч осіб вийшли на акцію в Барселоні

Демонстранти зібралися на проспекті поблизу будівлі каталонського парламенту. Активісти розмахували прапорами Каталонії та скандували "Свободу!", а дехто тримав плакати з написом "SOS Democracy".

За даними правоохоронців, на акцію зібрались 750 тисяч осіб.

Як повідомляв УНН, спікерка парламенту Каталонії Карме Форкадель вийшла з-під варти після того, як її адвокат вніс за неї заставу у розмірі 150 тисяч євро.