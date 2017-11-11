Около 750 тысяч человек вышли на акцию в Барселоне

Демонстранты собрались на проспекте у здания каталонского парламента. Активисты размахивали флагами Каталонии и скандировали "Свободу!", а некоторые держали плакаты с надписью "SOS Democracy".

По данным правоохранителей, на акцию собрались 750 тысяч человек.

Как сообщал УНН, спикерка парламента Каталонии Карме Форкадель вышла из-под стражи после того, как ее адвокат внес за нее залог в размере 150 тысяч евро.