Около 750 тысяч человек вышли на акцию в Барселоне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Барселоне на акцию в поддержку независимости Каталонии и с требованием освободить задержанных каталонских должностных лиц вышло 750 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
Демонстранты собрались на проспекте у здания каталонского парламента. Активисты размахивали флагами Каталонии и скандировали "Свободу!", а некоторые держали плакаты с надписью "SOS Democracy".
По данным правоохранителей, на акцию собрались 750 тысяч человек.
Как сообщал УНН, спикерка парламента Каталонии Карме Форкадель вышла из-под стражи после того, как ее адвокат внес за нее залог в размере 150 тысяч евро.