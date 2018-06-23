Близько 500 тонн біоетанолу вибухнули на спиртовій базі у Тернопільській області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Ємності з біоетанолом вибухнули на території недіючого спиртзаводу в місті Збараж на Тернопільщині, мешканців прилеглих будинків евакуювали, повідомляється у заяві прес-служби ДСНС у Тернопільській області, інформує УНН.
“На території недіючої спиртобази, в одноповерховій будівлі стався вибух ємностей з біоетанолом (об’ємом близько 480 т)”, — йдеться в повідомленні. У ДСНС підкреслили, що в результаті події загиблих та постраждалих немає.
На сайті відомства уточнюється, що після вибуху на території спиртобази розгорілася пожежа, яка була локалізована на площі 1200 кв. м. “Інтенсивність вогню значно зменшилася. Ситуація повністю контролюється”, — розповіли в ДСНС.
Всього було евакуйовано більше 350 жителів прилеглих будинків, на місці пожежі працюють 63 людини і 15 одиниць техніки.
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