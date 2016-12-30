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Близько 50 банкоматів планують розмістити на станціях метро у Києві

Близько 50 банкоматів планують розмістити на станціях метро у Києві

Київ • УНН

 • 8273 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Близько 50 банкоматів планують розмістити на станціях метро у Києві. Цю інформацію підтвердили у прес-службі столичного метрополітену, передає УНН.

"Багато з вас запитували, чи будуть знову банкомати в метро, бо це зручно. Нарешті можемо сказати - так!" - повідомили на офіційній сторінці метрополітену у Facebook.

У повідомленні також зазначили, що Київрада оголосила конкурс на розміщення 50 банкоматів на станціях з щомісячною платою 270 тисяч гривень за мережу. Деталі процедури будуть опубліковані у газеті "Хрещатик".

Українські Національні Новини

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