Близько 50 банкоматів планують розмістити на станціях метро у Києві

"Багато з вас запитували, чи будуть знову банкомати в метро, бо це зручно. Нарешті можемо сказати - так!" - повідомили на офіційній сторінці метрополітену у Facebook.

У повідомленні також зазначили, що Київрада оголосила конкурс на розміщення 50 банкоматів на станціях з щомісячною платою 270 тисяч гривень за мережу. Деталі процедури будуть опубліковані у газеті "Хрещатик".