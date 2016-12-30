Около 50 банкоматов планируют разместить на станциях метро в Киеве

"Многие из вас спрашивали, будут ли снова банкоматы в метро, потому что это удобно. Наконец можем сказать - да!" - сообщили на официальной странице метрополитена в Facebook.

В сообщении также отметили, что Киевсовет объявил конкурс на размещение 50 банкоматов на станциях с ежемесячной платой 270 тысяч гривен за сеть. Детали процедуры будут опубликованы в газете "Хрещатик".