Около 50 банкоматов планируют разместить на станциях метро в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Около 50 банкоматов планируют разместить на станциях метро в Киеве. Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного метрополитена, передает УНН.
"Многие из вас спрашивали, будут ли снова банкоматы в метро, потому что это удобно. Наконец можем сказать - да!" - сообщили на официальной странице метрополитена в Facebook.
В сообщении также отметили, что Киевсовет объявил конкурс на размещение 50 банкоматов на станциях с ежемесячной платой 270 тысяч гривен за сеть. Детали процедуры будут опубликованы в газете "Хрещатик".