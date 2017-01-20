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Близько 50 активістів, які вийшли на мітинг проти Д.Трампа, затримали у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 11009 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У столиці США Вашингтоні правоохоронні органи затримали десятки учасників акції протесту проти інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sputnik.

“50 осіб були затримані”, — цитує видання представника поліції.

Повідомляється, що вони були затримані за “участь у насильстві”.

Раніше близько 500 противників Трампа зіткнулися з близько 100 співробітниками поліції, оснащеними сльозогінним газом і кийками. Зіткнення сталося в декількох кварталах від Капітолійського пагорба, де проходила інавгурація Трампа.

Раніше повідомлялося, що противники обраного президента США Дональда Трампа влаштували масштабні заворушення в Вашингтоні в день інавгурації нового глави держави.

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