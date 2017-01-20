Около 50 активистов, вышедших на митинг против Д.Трампа, задержали в Вашингтоне

"50 человек были задержаны", - цитирует издание представителя полиции.

Сообщается, что они были задержаны за "участие в насилии".

Ранее около 500 противников Д.Трампа столкнулись с около 100 сотрудниками полиции, оснащенными слезоточивым газом и дубинками. Столкновение произошло в нескольких кварталах от Капитолийского холма, где проходила инаугурация Д.Трампа.

Ранее сообщалось, что противники избранного президента США Дональда Трампа устроили масштабные беспорядки в Вашингтоне в день инаугурации нового главы государства.