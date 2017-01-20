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Около 50 активистов, вышедших на митинг против Д.Трампа, задержали в Вашингтоне

Около 50 активистов, вышедших на митинг против Д.Трампа, задержали в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 11009 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В столице США Вашингтоне правоохранительные органы задержали десятки участников акции протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sputnik.

"50 человек были задержаны", - цитирует издание представителя полиции.

Сообщается, что они были задержаны за "участие в насилии".

Ранее около 500 противников Д.Трампа столкнулись с около 100 сотрудниками полиции, оснащенными слезоточивым газом и дубинками. Столкновение произошло в нескольких кварталах от Капитолийского холма, где проходила инаугурация Д.Трампа.

Ранее сообщалось, что противники избранного президента США Дональда Трампа устроили масштабные беспорядки в Вашингтоне в день инаугурации нового главы государства.

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