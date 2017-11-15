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Близько 400 осіб евакуювали із залізничного вокзалу у Львові

Близько 400 осіб евакуювали із залізничного вокзалу у Львові

Київ • УНН

 • 17950 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні у Львові близько 15:00 анонім повідомив у поліцію про замінування головного залізничного вокзалу. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області, передає УНН.

Як повідомили у поліції, інформацію про замінування перевіряли експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та інші служби. Було евакуйовано близько 400 осіб.

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Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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