Около 400 человек эвакуировали из железнодорожного вокзала во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня во Львове около 15:00 аноним сообщил в полицию о заминировании главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области, передает УНН.
Как сообщили в полиции, информацию о заминировании проверяли эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и другие службы. Были эвакуированы около 400 человек.
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Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Сейчас полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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