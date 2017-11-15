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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16996 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38407 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37572 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100439 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88843 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98014 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124935 просмотра

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Около 400 человек эвакуировали из железнодорожного вокзала во Львове

Около 400 человек эвакуировали из железнодорожного вокзала во Львове

Киев  •  УНН

 • 17938 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня во Львове около 15:00 аноним сообщил в полицию о заминировании главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области, передает УНН.

Как сообщили в полиции, информацию о заминировании проверяли эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и другие службы. Были эвакуированы около 400 человек.

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Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Сейчас полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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