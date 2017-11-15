Около 400 человек эвакуировали из железнодорожного вокзала во Львове

Как сообщили в полиции, информацию о заминировании проверяли эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и другие службы. Были эвакуированы около 400 человек.

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Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Сейчас полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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