Близько 40 дітей отруїлись на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні у двох різних районах Київської області сталось масове отруєння дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Київської ОДА Олександр Горган, передає УНН.
Як повідомив О.Горган, в Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлось 11 дітей і 2 дорослих. У місті Вишгороді в школі N3 "Сузір'я" отруїлось 26 дітей, троє з яких вже госпіталізовано.
"У дітей висока температура, рвота. Батьків попередили про необхідність звертатись за медичною допомогою при перших симптомах. Лікувальні заклади Броварів, Вишгорода, Боярки приведені в стан підвищеної готовності",- повідомив О. Горган.
Нагадаємо, на Запоріжжі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння школярів, яких було госпіталізовано до лікарні.