Около 40 детей отравились в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган, передает УНН.
Как сообщил А.Горган, в Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе N3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы.
"У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщил А.Горган.
Напомним, в Запорожье прокуратура начала уголовное производство по факту отравления школьников, которые были госпитализированы в больницу.