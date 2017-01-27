Около 40 детей отравились в Киевской области

Как сообщил А.Горган, в Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе N3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы.

"У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщил А.Горган.

Напомним, в Запорожье прокуратура начала уголовное производство по факту отравления школьников, которые были госпитализированы в больницу.