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Близько 40% американців виступають за імпічмент Д.Трампа - соцопитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Близько 40% американських виборців виступили за імпічмент нового президента США Дональда Трампа через два тижні його правління, передає УНН з посиланням на дані опитування компанії Public Policy Polling (PPP).

Близько 40% американців виступають за імпічмент Д.Трампа - соцопитування

Відзначається, що проти імпічменту глави держави висловилися 48% опитаних, в той час як 12% виборців утрималися.

Також 52% взяли участь в опитуванні заявили, що воліли б бачити в ролі президента США Барака Обаму, а 43% віддали перевагу Д.Трампу.

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Виборці висловили свою думку щодо імміграційного заборони нового президента США: 47% підтримали його, 49% виступили проти. При цьому 52% респондентів вважають, що заборона замислювалась саме для обмеження в’їзду мусульман в США, не згодні з такою оцінкою 41% опитаних.

При цьому лише 19% респондентів заявили про задоволення діяльністю радника Д.Трампа Стіва Беннона, 39% відзначили своє невдоволення його роботою.

Як повідомляв УНН, адміністрація Д.Трампа найближчими днями почне розробляти систему для прийому мігрантів.

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