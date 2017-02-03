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Около 40% американцев выступают за импичмент Д.Трампа - соцопрос

Киев • УНН

 • 10018 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Около 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа через две недели его правления, передает УНН со ссылкой на данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).

Около 40% американцев выступают за импичмент Д.Трампа - соцопрос

Отмечается, что против импичмента главы государства высказались 48% опрошенных, в то время как 12% избирателей воздержались.

Также 52% принявших участие в опросе заявили, что хотели бы видеть в роли президента США Барака Обаму, а 43% предпочли Д.Трампа.

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Избиратели выразили свое мнение относительно иммиграционного запрета нового президента США: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% респондентов считают, что запрет задумывалась именно для ограничения въезда мусульман в США, не согласны с такой оценкой 41% опрошенных.

При этом только 19% респондентов заявили об удовлетворении деятельностью советника Д.Трампа Стива Бэннона, 39% отметили свое недовольство его работой.

Как сообщал УНН, администрация Д.Трампа в ближайшие дни начнет разрабатывать систему для приема мигрантов.

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