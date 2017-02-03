Около 40% американцев выступают за импичмент Д.Трампа - соцопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Около 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа через две недели его правления, передает УНН со ссылкой на данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).
Отмечается, что против импичмента главы государства высказались 48% опрошенных, в то время как 12% избирателей воздержались.
Также 52% принявших участие в опросе заявили, что хотели бы видеть в роли президента США Барака Обаму, а 43% предпочли Д.Трампа.
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Избиратели выразили свое мнение относительно иммиграционного запрета нового президента США: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% респондентов считают, что запрет задумывалась именно для ограничения въезда мусульман в США, не согласны с такой оценкой 41% опрошенных.
При этом только 19% респондентов заявили об удовлетворении деятельностью советника Д.Трампа Стива Бэннона, 39% отметили свое недовольство его работой.
Как сообщал УНН, администрация Д.Трампа в ближайшие дни начнет разрабатывать систему для приема мигрантов.