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Близько 30 тисяч українців змінили місце голосування

Близько 30 тисяч українців змінили місце голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 23 лютого 2019 року близько 30 тисяч громадян України тимчасово змінили місце голосування на президентських виборах. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на круглому столі у Києві, передає журналіст УНН.

“Станом на суботу (23 лютого 2019 р. - ред.) цифра зросла. За даними реєстру виборців, майже 30 тисячі осіб змінили своє місце голосування офіційно”, - повідомив він.

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Раніше УНН повідомляв, що станом на 15 лютого понад 21 тисяча українців змінили місце голосування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.

Українські Національні Новини

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