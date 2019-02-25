Близько 30 тисяч українців змінили місце голосування

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 23 лютого 2019 року близько 30 тисяч громадян України тимчасово змінили місце голосування на президентських виборах. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на круглому столі у Києві, передає журналіст УНН.