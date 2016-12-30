Близько 30 тис. жителів у Криму залишились без світла

"30 грудня з 11:00 і понині через несприятливі погодні умови (вітер до 15 м/с, сніг) відбуваються відмикання в електричних мережах 35 кВ і масові аварійні відмикання в розподільних мережах 610 кВ (ГУП РК "Крименерго")", - йдеться в повідомленні.

Також у російському відомстві зазначили, що без світла залишилися люди у Судаку і Джанкої (27 800 осіб), а також у 88 населених пунктах Сімферопольського, Червоно-Перекопського, Феодосійського, Керченського, Євпаторійського та Первомайського районів.