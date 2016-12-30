Близько 30 тис. жителів у Криму залишились без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В окупованому Криму через несприятливі погодні умови майже 28 тисяч громадян залишилися без електропостачання. Про це повідомляють у міністерстві енергетики Росії, передає УНН.
"30 грудня з 11:00 і понині через несприятливі погодні умови (вітер до 15 м/с, сніг) відбуваються відмикання в електричних мережах 35 кВ і масові аварійні відмикання в розподільних мережах 610 кВ (ГУП РК "Крименерго")", - йдеться в повідомленні.
Також у російському відомстві зазначили, що без світла залишилися люди у Судаку і Джанкої (27 800 осіб), а також у 88 населених пунктах Сімферопольського, Червоно-Перекопського, Феодосійського, Керченського, Євпаторійського та Первомайського районів.