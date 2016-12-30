Около 30 тыс. жителей в Крыму остались без света

"30 декабря с 11:00 и поныне из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", - говорится в сообщении.

Также в российском ведомстве отметили, что без света остались люди в Судаке и Джанкое (27800 человек), а также в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.