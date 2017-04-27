Близько 30 т львівського сміття виявили в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Близько 30 т львівського сміття вивантажили на полігоні Завадівського сміттєзвалища у Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Кіровоградської міської ради.
Згідно з інформацією, на територію сміттєзвалища заїхали 3 вантажівки, приїжджі ввели в оману охорону і працівників полігону, запевнивши їх, що сміття привезене з обласного центру.
“Завдяки небайдужим людям вдалося виявити завезене зі Львова сміття і попередити такі випадки у майбутньому. Проведено відповідну роботу з працівниками полігону”, — зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їхню утилізацію.