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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 30 т львовского мусора обнаружили в Кропивницком

Киев • УНН

 • 12084 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Около 30 т львовского мусора выгрузили на полигоне Завадовской свалки в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Кировоградского городского совета.

Около 30 т львовского мусора обнаружили в Кропивницком

Согласно информации, на территорию свалки заехали 3 грузовика, приезжие ввели в заблуждение охрану и работников полигона, заверив их, что мусор привезенное из областного центра.

“Благодаря неравнодушным людям удалось обнаружить завезенный из Львова мусора и предупредить такие случаи в будущем. Проведена соответствующая работа с работниками полигона”, — отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено более 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власти не выделяют средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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