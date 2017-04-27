Около 30 т львовского мусора обнаружили в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Около 30 т львовского мусора выгрузили на полигоне Завадовской свалки в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Кировоградского городского совета.
Согласно информации, на территорию свалки заехали 3 грузовика, приезжие ввели в заблуждение охрану и работников полигона, заверив их, что мусор привезенное из областного центра.
“Благодаря неравнодушным людям удалось обнаружить завезенный из Львова мусора и предупредить такие случаи в будущем. Проведена соответствующая работа с работниками полигона”, — отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено более 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власти не выделяют средства на их утилизацию.