Близько 30 пасажирів постраждали через падіння тиску у літаку Ryanair
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Літак компанії Ryanair, який здійснював рейс з Дубліна в хорватське місто Задар, був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Франкфурт-Хан в західній Німеччині через технічні проблеми в п'ятницю. Про це з посиланням на заяву німецьких поліцейських повідомляє DW, передає УНН.
Рейс FR7312 приземлився в аеропорту Франкфурт-Хан у невеликій комуні Хан близько 23:30 напередодні.
"Була технічна проблема, тиск повітря знизився, тому пілоту довелося посадити літак в Хані", - сказав представник прес-служби федеральної поліції, додавши, що точна причина аварійної посадки незрозуміла.
Один з пасажирів літака оприлюднив фотографію кисневих масок в літаку, що звисають зі стелі.
Прес-секретар сказав, що близько 30 пасажирів на борту рейсу були доставлені в місцеві лікарні зі скаргами на біль у вухах і головний біль.
Нагадаємо, виліт літака на півдні Нідерландів скасували через хибну загрозу вибуху.