Около 30 пассажиров пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Самолет компании Ryanair, который совершал рейс из Дублина в хорватский город Задар, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан в западной Германии из-за технических проблем в пятницу. Об этом со ссылкой на заявление немецких полицейских сообщает DW, передает УНН.
Рейс FR7312 приземлился в аэропорту Франкфурт-Хан в небольшой коммуне Хан около 23:30 накануне.
"Была техническая проблема, давление воздуха снизилось, поэтому пилоту пришлось посадить самолет в Хане", - сказал представитель пресс-службы федеральной полиции, добавив, что точная причина аварийной посадки неясна.
Один пассажир самолета обнародовал фотографию кислородных масок в самолете, свисающих с потолка.
Пресс-секретарь сказал, что около 30 пассажиров на борту рейса были доставлены в местные больницы с жалобами на боли в ушах и головные боли.
Напомним, вылет самолета на юге Нидерландов отменили из-за ложную угрозу взрыва.