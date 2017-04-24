Близько 30 людей затримали після демонстрації в Парижі

Зіткнення сталися після першого туру президентських виборів у Франції.

За даними поліції, шість поліцейських і троє демонстрантів отримали легкі поранення. Сили безпеки, за даними префектури, затримували для пояснень 143 осіб.

Молоді люди, часто одягнені в чорне і в масках, під час акції закидали пляшками і петардами поліцейських.

Кілька автомобілів були спалені, також були розбиті вітрини магазинів.

Приблизно сорок акцій за участю близько 2000 людей в цілому пройшли в декількох містах, за словами джерела в поліції.

Кілька затримань сталося в Нанті, сказали у неділю ввечері у владі. У Бордо одна людина була затримана.

Нагадаємо, після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією.