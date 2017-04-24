Около 30 человек задержали после демонстрации в Париже

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15421 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75657 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138568 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110371 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112389 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109822 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102220 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103060 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Около 30 человек задержали после демонстрации в Париже

Около 30 человек задержали после демонстрации в Париже

Киев  •  УНН

 • 8204 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двадцать девять человек задержали правоохранители после того, как в Париже прошла ночь протестов "антифашистов", сообщили во французской полиции в понедельник, передает УНН со ссылкой на RFJ.

Столкновения произошли после первого тура президентских выборов во Франции.

По данным полиции, шесть полицейских и трое демонстрантов получили легкие ранения. Силы безопасности, по данным префектуры, задерживали для объяснений 143 человек.

Молодые люди, часто одетые в черное и в масках, во время акции забросали бутылками и петардами полицейских.

Несколько автомобилей были сожжены, также были разбиты витрины магазинов.

Примерно сорок акций с участием около 2000 человек в целом прошли в нескольких городах, по словам источника в полиции.

Несколько задержаний произошло в Нанте, сказали в воскресенье вечером во власти. В Бордо один человек был задержан.

Напомним, после выборов в Париже начались столкновения с полицией.

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