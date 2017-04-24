Около 30 человек задержали после демонстрации в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двадцать девять человек задержали правоохранители после того, как в Париже прошла ночь протестов "антифашистов", сообщили во французской полиции в понедельник, передает УНН со ссылкой на RFJ.
Столкновения произошли после первого тура президентских выборов во Франции.
По данным полиции, шесть полицейских и трое демонстрантов получили легкие ранения. Силы безопасности, по данным префектуры, задерживали для объяснений 143 человек.
Молодые люди, часто одетые в черное и в масках, во время акции забросали бутылками и петардами полицейских.
Несколько автомобилей были сожжены, также были разбиты витрины магазинов.
Примерно сорок акций с участием около 2000 человек в целом прошли в нескольких городах, по словам источника в полиции.
Несколько задержаний произошло в Нанте, сказали в воскресенье вечером во власти. В Бордо один человек был задержан.
Напомним, после выборов в Париже начались столкновения с полицией.