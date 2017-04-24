Около 30 человек задержали после демонстрации в Париже

Столкновения произошли после первого тура президентских выборов во Франции.

По данным полиции, шесть полицейских и трое демонстрантов получили легкие ранения. Силы безопасности, по данным префектуры, задерживали для объяснений 143 человек.

Молодые люди, часто одетые в черное и в масках, во время акции забросали бутылками и петардами полицейских.

Несколько автомобилей были сожжены, также были разбиты витрины магазинов.

Примерно сорок акций с участием около 2000 человек в целом прошли в нескольких городах, по словам источника в полиции.

Несколько задержаний произошло в Нанте, сказали в воскресенье вечером во власти. В Бордо один человек был задержан.

Напомним, после выборов в Париже начались столкновения с полицией.