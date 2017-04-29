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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Близько 200 автівок стоять у чергах на адмінмежі з Кримом

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 29 квітня. УНН. На адміністративній межі з АР Крим продовжується накопичення авто через дії окупаційних російських служб . Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Бердянського прикордонного загону.

Близько 200 автівок стоять у чергах на адмінмежі з Кримом

Станом на 13:00 охочих відвідати окупований Крим поменшало, але перед контрольним пунктом “Чонгар” залишається більше 100 автівок. Така ж ситуація зберігається і перед контрольними пунктами “Каланчак”, де на в’їзд до анексованого Криму очікує близько 50 автівок та “Чаплинка” — до 40 транспортних засобів.

Якщо при звичайному русі оформлюється близько 40 транспортних засобів за годину, то на даний час окупанти пропускають лише по 5-7 автівок на годину.

Тому прикордонники звертається до громадян врахувати вище вказану інформацію при плануванні подорожі.

Нагадаємо, раніше УНН повідомля, що окупанти четверту добу затримують пропуск автівок до ТОТ АР Крим.

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